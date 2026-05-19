Schwertransport kippt und verliert seine Ladung: Zubringer zur A1 stundenlang gesperrt

Stuhr - In der Nacht zu Dienstag kippte ein Schwertransporter im Autobahndreieck Stuhr ( Niedersachsen ). Der Zubringer zur A1 ist stundenlang gesperrt.

Die Bergungsarbeiten sollen sich bis in die Abendstunden ziehen. © XOYO Film

Gegen 3.50 Uhr wollte der 40-jährige Fahrer des Schwertransporters von der A28 auf die A1 Richtung Hamburg fahren.

Auf dem Zubringer kippte das Fahrzeug allerdings aus noch ungeklärter Ursache auf die Seite, teilte die Polizei mit.

Der Schwertransporter hatte ein Windradmodul geladen, das vom Anhänger rollte und auf einer Wiese neben der Fahrbahn liegen blieb.

Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Zufahrt von der A28 auf die A1 in Richtung Hamburg ist derzeit noch voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollen sich bis in die Abendstunden ziehen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24.

Durch den Unfall traten erhebliche Mengen an Betriebsflüssigkeiten aus.