Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt: Respektlose Gaffer greifen sofort zum Handy - sogar ein Kind!

Dortmund/Unna - Bei einem Auffahrunfall am Autobahnkreuz Dortmund/Unna erlitt ein Lkw-Fahrer schwere Verletzungen. Als hätten Polizei und Rettungskräfte nicht so schon alle Hände voll zu tun, filmen und fotografieren auch immer wieder Schaulustige die Arbeiten am Unfallort. Ein Autofahrer ließ sogar sein Kind filmen.