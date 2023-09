Feuerball auf der A10: Suff-Fahrer hinterlässt Trümmerfeld mit Schwerverletzten

Der Kleintransporter landete in einer Böschung. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, donnerte ein betrunkener VW-Fahrer am späten Mittwochabend auf der mittleren Fahrbahn in Richtung Hamburg mit ziemlich hoher Geschwindigkeit und offenbar ungebremst von hinten in einen Kleintransporter.

Der Transporter wurde nach rechts gegen einen Lkw geschleudert und landete in der Böschung.

Der VW driftete nach links ab und knallte regelrecht in die Schutzplanke.

Ein Feuerball stieg auf, als der Transporter den vollen Dieseltank des Lkw aufriss und etwa 800 Liter Kraftstoff ausliefen, wie Videoaufnahmen einer Dashcam zeigen.

Mateusz Serafinski, dessen Kamera den Crash filmte, berichtete: "Ich bin als Lkw rechts gefahren, plötzlich kam ein Fahrzeug an mir vorbei und hat mit hoher Geschwindigkeit überholt. Dann gab es einen Crash und plötzlich hat sich der Wagen überschlagen, das war unglaublich in diesem Moment. Ich habe noch andere Lkw-Fahrer gewarnt und dann kamen die Rettungskräfte."

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, darunter auch ein Hubschrauber, rückten an. Sie fanden dann ein Trümmerfeld vor, das sich über mehrere Hundert Meter erstreckte. Die Fahrzeuge waren stark deformiert.