Kleintransporter überschlägt sich auf der A10: 50-Jähriger verletzt

In der Nacht zu Freitag hat sich am Autobahndreieck Barnim ein Unfall mit schweren Folgen ereignet.

Von Elisa Luzia Bigdon

Panketal - In der Nacht zu Freitag hat sich am Autobahndreieck Barnim ein Unfall mit schweren Folgen ereignet.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zur Unfallstelle. (Symbolbild)
Auch ein Rettungshubschrauber kam zur Unfallstelle. (Symbolbild)  © Christian Sappeck/BLP/dpa

Angaben der Polizei zufolge fuhr gegen 3.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Verkehrsteiler auf.

Das Auto sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der Wagen blieb quer zur Fahrbahn stehen.

Die Einsatzkräfte fanden einen 50-jährigen Mann verletzt im Bereich des Unfallwagens vor. Wie schwer seine Verletzungen waren, war unklar.

Unfall A: Fahrzeug überschlägt sich: Stau-Chaos nach Unfall auf A10
Unfall A10 Fahrzeug überschlägt sich: Stau-Chaos nach Unfall auf A10

Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Der Schaden wurde auf rund 51.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Christian Sappeck/BLP/dpa

Mehr zum Thema Unfall A10: