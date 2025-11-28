Kleintransporter überschlägt sich auf der A10: 50-Jähriger verletzt
Von Elisa Luzia Bigdon
Panketal - In der Nacht zu Freitag hat sich am Autobahndreieck Barnim ein Unfall mit schweren Folgen ereignet.
Angaben der Polizei zufolge fuhr gegen 3.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Verkehrsteiler auf.
Das Auto sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der Wagen blieb quer zur Fahrbahn stehen.
Die Einsatzkräfte fanden einen 50-jährigen Mann verletzt im Bereich des Unfallwagens vor. Wie schwer seine Verletzungen waren, war unklar.
Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.
Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Der Schaden wurde auf rund 51.000 Euro geschätzt.
