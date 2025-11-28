Kleintransporter überschlägt sich auf der A10: 50-Jähriger verletzt

Panketal - In der Nacht zu Freitag hat sich am Autobahndreieck Barnim ein Unfall mit schweren Folgen ereignet.

Auch ein Rettungshubschrauber kam zur Unfallstelle. (Symbolbild) © Christian Sappeck/BLP/dpa

Angaben der Polizei zufolge fuhr gegen 3.30 Uhr ein Kleintransporter auf einen Verkehrsteiler auf.

Das Auto sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen und habe sich überschlagen. Der Wagen blieb quer zur Fahrbahn stehen.

Die Einsatzkräfte fanden einen 50-jährigen Mann verletzt im Bereich des Unfallwagens vor. Wie schwer seine Verletzungen waren, war unklar.

Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen.