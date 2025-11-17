Fahrzeug überschlägt sich: Stau-Chaos nach Unfall auf A10

Berlin - Das kostet Zeit und Nerven. Auf der A10 hat es am Montagnachmittag gleich zweimal folgenschwer gekracht.

Auf der A10 staut es sich weiterhin. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Zunächst schepperte es gegen 15.30 Uhr zwischen Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland.

"Ein Fahrzeug hat sich aufgrund der Witterungsbedingungen überschlagen. Von den acht Insassen haben sich sieben verletzt", teilte die Autobahnpolizei nach TAG24-Nachfrage mit.

Auch ein Rettungshubschrauber landete bei der Unfallstelle.

Aufgrund des heftigen Unfalls musste die Autobahn in Fahrtrichtung Prenzlau voll gesperrt werden. Die Folge: Ein kilometerlanger Stau.

Später krachte es dann erneut. Am Autobahndreieck kam es zum nächsten Unfall. Diesmal aber sollen drei Autos beteiligt gewesen sein.