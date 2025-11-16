Zu schnell auf der A10 unterwegs: Kleinbus kracht gegen Planke

Potsdam-Mittelmark - Bei einem Verkehrsunfall auf der A10 am Samstagmorgen ist ein 58 Jahre Mann leicht verletzt worden.

Auch ein Notarzt war im Einsatz. © Julian Stähle

Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war ein 67-Jähriger auf der Autobahn Richtung Frankfurt/Oder unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr zwischen Ferch und Michendorf zu schnell bei Regen mit seinem Kleinbus ins Schleudern geriet.

Dann sei der Wagen gegen eine Mittelschutzplanke gekracht und auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen, hieß es weiter.

Zum Zeitpunkt der Kollision schlief der Beifahrer den Angaben zufolge nicht angeschnallt auf dem Rücksitz.

Der 58-Jährige musste kurz im Krankenhaus behandelt werden und wurde im Anschluss wieder entlassen.