07.02.2025 14:54 Lkw kippt auf A10 um: Auslaufender Kraftstoff sorgt für zehnstündige Sperrung

Am Schönefelder Kreuz auf der A10 ist am Donnerstag ein Lkw nach einem Unfall im Graben gelandet. Die Bergung sorgte bis in die Morgenstunden für Staus.

Von Christoph Carsten

Oberkrämer - Auf der A10 bei Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) ist am Donnerstag ein Lkw nach einem Unfall im Graben gelandet. Die Bergung gestaltete sich wegen der Menge auslaufenden Kraftstoffs schwierig. Der Sattelzug landete im Graben neben der Autobahn. © 7aktuell.de/P. Neumann Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 7.10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Oberkrämer. Demnach kam der 58-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam in der Böschung eines anliegenden Grabens zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Zudem ging bei dem Crash der Tank des Lastwagens kaputt, sodass wegen der Menge auslaufenden Kraftstoffs das Umweltamt gerufen wurde. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Unfall A10 Zwei Verletzte nach Crash auf A10: Autobahn zwischenzeitlich gesperrt Für die Bergung des schräg liegenden Lastwagens wurden zwei Kräne auf der Autobahn aufgebaut. Es kamen zwei Kräne zum Einsatz. © 7aktuell.de/P. Neumann Die betroffene Vegetation und der Boden mussten im Anschluss auf einer Fläche von 100 Metern Länge entfernt werden. Die Anschlussstelle Oberkrämer war knapp zehn Stunden lang voll gesperrt.

Titelfoto: 7aktuell.de | P.Neumann