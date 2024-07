Mehrere Lkw krachen auf A10 ineinander: Fahrer eingeklemmt

Berlin - Auf der A10 bei Ludwigsfelde ( Teltow-Fläming ) hat es am Montagnachmittag einen schweren Unfall mit drei beteiligten Lkw gegeben. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Die A10 glich nach dem Crash einem Trümmerfeld. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 16.13 Uhr in Fahrtrichtung Magdeburg zu einem Stau.

Aus bislang ungeklärter Ursache krachte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer in den Sattelzug am Stauende und kollidierte in weiterer Folge mit dem davorstehenden Auflieger.

Durch den Aufprall wurde der 48-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Schwerverletzten aus der zerstörten Fahrerkabine, bevor er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Magdeburg für etwa eine Stunde voll gesperrt und es kam zu Rückstau.