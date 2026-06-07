Tier rennt plötzlich über die A10: 58-Jährige kann nicht mehr bremsen!
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Der Crash ereignete sich gegen 23 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck, wie die Polizei mitteilte.
Eine 58-Jährige war mit ihrem Skoda auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kreuz Oranienburg unterwegs, als plötzlich ein Hund über die Fahrbahn lief.
Es kam zur Kollision, bei der das Tier tödlich verletzt wurde. Die Frau hat keine Verletzungen davongetragen.
Woher das Tier kam, ist bislang noch unklar.
Der Wagen wurde dabei nur leicht beschädigt und konnte die Fahrt fortsetzen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Frank Rumpenhorst/dpa