Tier rennt plötzlich über die A10: 58-Jährige kann nicht mehr bremsen!

Oberhavel - Auf der A10 kam es am späten Samstagabend zu einem Unfall mit ungewöhnlichem Verlauf.

Die Frau war in Richtung Kreuz Oranienburg unterwegs. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Crash ereignete sich gegen 23 Uhr zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck, wie die Polizei mitteilte.

Eine 58-Jährige war mit ihrem Skoda auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kreuz Oranienburg unterwegs, als plötzlich ein Hund über die Fahrbahn lief.

Es kam zur Kollision, bei der das Tier tödlich verletzt wurde. Die Frau hat keine Verletzungen davongetragen.

Woher das Tier kam, ist bislang noch unklar.