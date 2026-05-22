Karambolage im Feiertagsverkehr: Drei Verletzte bei Unfall auf A10

Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) - Mitten im Feiertagsverkehr zu Pfingsten sind am Freitag auf der A10 , südlich von Berlin , fünf Autos ineinander gekracht.

Das Trümmerfeld hat sich über alle drei Fahrstreifen erstreckt. © Julian Stähle

Das bestätigte ein Polizeisprecher TAG24 auf Nachfrage. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Crash drei Personen leicht verletzt.

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde Ost und Genshagen in Brandenburg.

Die fünf Autos kollidierten aus bislang noch ungeklärter Ursache offenbar bei hoher Geschwindigkeit miteinander und wurden durch die Zusammenstöße zum Teil schwer beschädigt.

Die Feuerwehr rückte aufgrund eines möglichen "Massenfalls an Verletzten" mit einem erhöhten Aufgebot zur Unfallstelle aus. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Ort des Geschehens.

Das Trümmerfeld erstreckte sich über alle Fahrspuren, sodass die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) für etwa anderthalb Stunden vollständig gesperrt werden musste. In der Folge bildete sich ein Stau.