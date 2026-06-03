Vorsicht auf der A10: Unfall mit mehreren Verletzten

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Auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring, hat sich am Mittwochmorgen zwischen dem Dreieck Pankow und dem Dreieck Barnim ein Verkehrsunfall ereignet.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Auf der A10, dem nördlichen Berliner Ring, hat sich am Mittwochmorgen zwischen dem Dreieck Pankow und dem Dreieck Barnim ein Verkehrsunfall ereignet.

Die Polizei ist aktuell auf der A10 im Einsatz. (Symbolfoto)
Die Polizei ist aktuell auf der A10 im Einsatz. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin ist die rechte Fahrbahnseite in Richtung Dreieck Barnim derzeit gesperrt.

Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig zu fahren und eine Rettungsgasse für die Einsatzkräfte zu bilden.

Wie die Polizei Brandenburg gegenüber TAG24 bestätigte, sind drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Unfall A: Karambolage im Feiertagsverkehr: Drei Verletzte bei Unfall auf A10
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Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Aktuell sind drei Rettungswagen vor Ort im Einsatz. Weitere Details zur Zahl der Verletzten sowie zur Ursache des Unfalls liegen bislang nicht vor.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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