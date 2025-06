Unfall auf der A10: Dicker Stau nordwestlich von Berlin

Oberkrämer (Oberhavel) - Am Donnerstagmittag hat es auf der Autobahn 10 in Brandenburg gekracht.

Alles in Kürze

Der Unfall hat sich nahe dem Kreuz Oranienburg auf dem nördlichen Berliner Ring ereignet. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte, ereignete sich gegen 14 Uhr ein Unfall zwischen dem Kreuz Oranienburg und Oberkrämer auf dem nördlichen Berliner Ring.

Wie viele Fahrzeuge in den Crash verwickelt waren und ob es Verletzte gab, war zunächst nicht bekannt.

Die A10 musste nordwestlich von Berlin in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden. In der Folge staute sich der Verkehr an der Unfallstelle.