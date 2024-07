Unfall auf der A10 mit mehreren Autos: Fünf zum Teil schwer Verletzte

Michendorf (Potsdam-Mittelmark) - Am Samstagmittag hat es in Brandenburg auf der A10 gekracht.

Ein Rettungshubschrauber landet auf der Autobahn, um eine schwer verletzte Person aufzunehmen. © Julian Stähle

Nach ersten Erkenntnissen gab es gegen 13 Uhr einen Unfall zwischen der Anschlussstelle Michendorf und dem Autobahndreieck Nuthetal.

Wie der Lagedienst der Polizei Brandenburg auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, sollen mindestens fünf Fahrzeuge in den Crash verwickelt gewesen sein.

Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Insassen aus allen beteiligten Fahrzeugen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz und habe eine Person in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte, verlor zunächst eine 35-Jährige auf der dritten von vier Fahrspuren die Kontrolle über ihren Volvo und kam nach rechts ab, wo sie in einen neben ihr fahrenden Hyundai krachte.

Anschließend blieben beide Autos stehen, zwei nachfolgende VW-Fahrer konnten gerade noch rechtzeitig abbremsen. Nicht so ein 84-Jähriger in einem weiteren VW. Er fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die vor ihm fahrenden Autos auf und schob sie in die Unfallstelle.