A100 nach Rohrbruch vereist: Stadtautobahn voll gesperrt
Von Matthias Arnold
Berlin - Wegen einer vereisten Fahrbahn infolge eines Wasserrohrbruchs ist die Stadtautobahn A100 in Höhe des Kaiserdamms im Berliner Westen seit Donnerstagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt.
Wie lange die Sperrung andauert, ist noch völlig unklar, teilte die Polizei mit.
Dem Bericht zufolge staut sich der Verkehr aus Richtung Norden kommend bis über die Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz hinaus auf die A111.
Zu den genauen Hintergründen des Wasserrohrbruchs an der A100 machte die Berliner Polizei zunächst keine weiteren Angaben.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa