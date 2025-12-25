A100 nach Rohrbruch vereist: Stadtautobahn voll gesperrt

Berlin - Wegen einer vereisten Fahrbahn infolge eines Wasserrohrbruchs ist die Stadtautobahn A100 in Höhe des Kaiserdamms im Berliner Westen seit Donnerstagmorgen in beide Richtungen voll gesperrt.

In Höhe des Kaiserdamms ist die A100 aktuell gesperrt. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Wie lange die Sperrung andauert, ist noch völlig unklar, teilte die Polizei mit.

Dem Bericht zufolge staut sich der Verkehr aus Richtung Norden kommend bis über die Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz hinaus auf die A111.