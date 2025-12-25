A100 nach Rohrbruch vereist: Stadtautobahn voll gesperrt

Wegen einer vereisten Fahrbahn infolge eines Wasserrohrbruchs ist die Berliner A100 in Höhe des Kaiserdamms seit dem Morgen in beide Richtungen voll gesperrt.

Von Matthias Arnold

In Höhe des Kaiserdamms ist die A100 aktuell gesperrt. (Archivbild)
In Höhe des Kaiserdamms ist die A100 aktuell gesperrt. (Archivbild)  © Michael Kappeler/dpa

Wie lange die Sperrung andauert, ist noch völlig unklar, teilte die Polizei mit.

Dem Bericht zufolge staut sich der Verkehr aus Richtung Norden kommend bis über die Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz hinaus auf die A111.

Zu den genauen Hintergründen des Wasserrohrbruchs an der A100 machte die Berliner Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Titelfoto: Michael Kappeler/dpa

