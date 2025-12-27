Mysteriöser Unfall auf A100: Verlassener Wagen steht auf Stadtautobahn

Berlin - Die Polizei in Berlin steht vor einem Rätsel: Mitten auf der Stadtautobahn haben die Beamten in der Nacht zu Samstag einen verlassenen Unfallwagen vorgefunden.

Das leere Auto ist von den Einsatzkräften in Fahrtrichtung Messedamm auf der A100 sichergestellt worden. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Das herrenlose Fahrzeug wurde gegen 3 Uhr von einem Zeugen gemeldet, wie die Behörde mitteilte.

Einsatzkräfte entdeckten das Auto auf der A100 an der Abfahrt Schmargendorf im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in Fahrtrichtung Messedamm mit geöffneten Türen.

Von den Insassen fehlte jede Spur. Die hatten sich nach einem Crash offenbar zu Fuß aus dem Staub gemacht.

Zuvor soll es demnach zu einem Unfall gekommen sein, bei dem der Wagen aus bislang ungeklärten Gründen außer Kontrolle geraten und mit einer Schutzvorrichtung an der Straße kollidiert sei.