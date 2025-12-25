A100 nach Rohrbruch vereist: Stadtautobahn wieder freigegeben

Berlin - Wegen einer vereisten Fahrbahn infolge eines Wasserrohrbruchs war die Stadtautobahn A100 in Höhe des Kaiserdamms im Berliner Westen seit Donnerstagmorgen in beide Richtungen für mehrere voll gesperrt.

In Höhe des Kaiserdamms ist die A100 aktuell gesperrt. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Am Abend war die Vollsperrung laut Polizei aufgehoben.

In Fahrtrichtung Süden waren dabei beide Fahrstreifen wieder frei, in Richtung Norden zumindest einer.

Der RBB hatte berichtet, dass sich der Verkehr aus Richtung Norden kommend bis über die Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz hinaus auf die A111 staute.