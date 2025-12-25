A100 nach Rohrbruch vereist: Stadtautobahn wieder freigegeben
Von Matthias Arnold
Berlin - Wegen einer vereisten Fahrbahn infolge eines Wasserrohrbruchs war die Stadtautobahn A100 in Höhe des Kaiserdamms im Berliner Westen seit Donnerstagmorgen in beide Richtungen für mehrere voll gesperrt.
Am Abend war die Vollsperrung laut Polizei aufgehoben.
In Fahrtrichtung Süden waren dabei beide Fahrstreifen wieder frei, in Richtung Norden zumindest einer.
Der RBB hatte berichtet, dass sich der Verkehr aus Richtung Norden kommend bis über die Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz hinaus auf die A111 staute.
Zu den genauen Hintergründen des Wasserrohrbruchs an der A100 machte die Berliner Polizei zunächst keine weiteren Angaben.
Erstmeldung um 17.04 Uhr, zuletzt aktualisiert um 19.56 Uhr.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa