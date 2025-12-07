Feuerwehrfrau entdeckt eingeklemmten Fahrer auf dem Heimweg - Lebensgefahr

Berlin - Ein Senior ist in Berlin-Charlottenburg bei einem Unfall auf der A111 in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden.

Eine Feuerwehrfrau entdeckte den Wagen auf ihrem Heimweg. © Berliner Feuerwehr

Der Wagen lag am Sonntag gegen 6.30 Uhr in Höhe der Abfahrt Heckerdamm auf der Seite, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte.

Eine Rettungssanitäterin, die nach ihrem Nachtdienst auf dem Heimweg war, bemerkte den Mercedes und hielt an.

Sie verschaffte sich kurzerhand Zugang zu dem Schwerverletzten und leistete Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Die hinzugerufenen Helfer machten den Wagen standsicher, damit er nicht zur Seite kippen konnte.

Danach entfernte die Feuerwehr das Dach des Wracks, um den 79-Jährigen zu befreien. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, kam der Benz aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen die Leitplanke und im Anschluss gegen eine dortige elektronische Anzeigetafel.