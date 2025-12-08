Fahrer bei schwerem Unfall eingeklemmt: A111 noch immer gesperrt

Berlin - Nach dem schweren Autounfall auf der A111 ist die Fahrbahn in Höhe Heckerdamm in Richtung Süden weiterhin gesperrt.

Der 79-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Berliner Feuerwehr

Wie lange die Sperrung bestehen wird, war laut einem Sprecher der Polizei Berlin noch unbekannt. Sie könnte sich demnach aber bis in die Mittagsstunden ziehen.

Derzeit laufen Untersuchungen an der Unfallstelle. Laut Polizei müssen Schäden vor Ort zunächst behoben werden. Der Verkehr wird über den Jakob-Kaiser-Platz abgeleitet, heißt es von der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ).

Am Sonntagmorgen hatte ein 79-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte gegen die Leitplanke und dann gegen eine Verkehrsbrücke. Danach blieb das Auto auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.