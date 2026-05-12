Auto kracht in Leitplanke: Zwei Verletzte bei Unfall auf A13

Schönborn - Auf der A13 ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall: Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und erst hinter der Leitplanke zum Stehen.

Auf der A13 kam ein 23-jähriger Fahrer von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Rettungskräfte gegen 18.15 Uhr zur Anschlussstelle Schönborn alarmiert.

Dort war zuvor ein 24-jähriger Fahrer mit einer 23-jährigen Beifahrerin in Richtung Dresden unterwegs.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Honda Accord nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei überfuhr das Fahrzeug den Grünstreifen zwischen Auf- und Abfahrt und kollidierte mit einer Warntafel, einem Leitpfosten sowie mit der Leitplanke.

Dort kam das Auto schließlich zum Stehen. Beide Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.