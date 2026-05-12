Auto kracht in Leitplanke: Zwei Verletzte bei Unfall auf A13
Schönborn - Auf der A13 ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall: Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und erst hinter der Leitplanke zum Stehen.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden die Rettungskräfte gegen 18.15 Uhr zur Anschlussstelle Schönborn alarmiert.
Dort war zuvor ein 24-jähriger Fahrer mit einer 23-jährigen Beifahrerin in Richtung Dresden unterwegs.
Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Honda Accord nach rechts von der Fahrbahn ab.
Dabei überfuhr das Fahrzeug den Grünstreifen zwischen Auf- und Abfahrt und kollidierte mit einer Warntafel, einem Leitpfosten sowie mit der Leitplanke.
Dort kam das Auto schließlich zum Stehen. Beide Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
Neben Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz - aufgrund dessen wurde die A13 für rund 45 Minuten voll gesperrt.
Der Sachschaden beläuft sich auf rund 21.500 Euro, die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.
Titelfoto: Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz