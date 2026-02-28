Stau-Chaos auf A13: Lkw kommt von Fahrbahn ab, Kartoffellaster verliert 400 Liter Diesel
Großräschen - Kurz vorm sonnigen Wochenende ist regelrechtes Chaos auf der A13 ausgebrochen. Am Freitag verlor ein Kartoffellaster durch ein Tankleck 400 Liter Diesel, was zu stundenlangem Stau in beiden Richtungen führte. Am Samstagmorgen verunfallte ein weiterer Lkw schwer.
Wie ein Pressesprecher der Polizeidirektion Süd gegenüber TAG24 mitteilte, war der mit Holzpaletten beladene Lastwagen mit polnischem Kennzeichen am Samstag gegen 6.30 Uhr zwischen Großräschen und Klettwitz in Fahrtrichtung Dresden von der Fahrbahn abgekommen.
In der Folge durchbrach er einen angrenzenden Wildschutzzaun, streifte mehrere Bäume und kam dann schließlich völlig demoliert zum Stehen. Der Fahrer (57) wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden.
Gegen 8 Uhr war der Mann schließlich aus dem Führerhaus befreit und wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Während der Einsatzmaßnahmen war die rechte Spur der A13 in Richtung Dresden gesperrt. Mittlerweile sei diese wieder befahrbar.
Derzeit müsse das Fahrzeug noch entladen werden, heißt es. Am Sonntag gegen 7 Uhr soll die rechte Fahrspur erneut kurzzeitig für Bergungsmaßnahmen gesperrt werden, teilte der Sprecher mit.
Kartoffellaster verliert 400 Liter Diesel und sorgt für stundenlangen Stau auf A13
Schon am Freitagnachmittag sorgte ein kaputter Kartoffellaster auf der A13 zwischen Klettwitz und Schwarzheide für erhebliche Verkehrsbehinderungen.
Gegen 17.41 Uhr waren etwa 400 Liter Diesel durch ein Tankleck ausgelaufen. Da der Kraftstoff die Straßen in spiegelglatte Fahrbahnen verwandelte, mussten beide Fahrtrichtungen (Dresden und Berlin) voll gesperrt werden.
Hunderte Fahrzeuge standen stundenlang im Stau. Laut dem Sprecher mussten einige Fahrer wenden, andere wurden an der Anschlussstelle Ruhland durch Einsatzkräfte der Polizei von der Autobahn abgeleitet.
Die Reinigungsarbeiten dauerten bis Mitternacht an. Erst am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr wurden die Fahrbahnen in beide Richtungen wieder freigegeben.
