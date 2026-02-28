Stau-Chaos auf A13: Lkw kommt von Fahrbahn ab, Kartoffellaster verliert 400 Liter Diesel

Großräschen - Kurz vorm sonnigen Wochenende ist regelrechtes Chaos auf der A13 ausgebrochen. Am Freitag verlor ein Kartoffellaster durch ein Tankleck 400 Liter Diesel, was zu stundenlangem Stau in beiden Richtungen führte. Am Samstagmorgen verunfallte ein weiterer Lkw schwer.

Der Lkw kam am Samstag von der Fahrbahn der A13 ab und krachte gegen mehrere Bäume. © Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Wie ein Pressesprecher der Polizeidirektion Süd gegenüber TAG24 mitteilte, war der mit Holzpaletten beladene Lastwagen mit polnischem Kennzeichen am Samstag gegen 6.30 Uhr zwischen Großräschen und Klettwitz in Fahrtrichtung Dresden von der Fahrbahn abgekommen.

In der Folge durchbrach er einen angrenzenden Wildschutzzaun, streifte mehrere Bäume und kam dann schließlich völlig demoliert zum Stehen. Der Fahrer (57) wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden.

Gegen 8 Uhr war der Mann schließlich aus dem Führerhaus befreit und wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Während der Einsatzmaßnahmen war die rechte Spur der A13 in Richtung Dresden gesperrt. Mittlerweile sei diese wieder befahrbar.

Derzeit müsse das Fahrzeug noch entladen werden, heißt es. Am Sonntag gegen 7 Uhr soll die rechte Fahrspur erneut kurzzeitig für Bergungsmaßnahmen gesperrt werden, teilte der Sprecher mit.