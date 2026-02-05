Unfall auf A13: Umgekippter LKW blockiert Fahrbahn in Richtung Dresden

Dresden - Aufgrund eines LKW-Unfalls kam es auf der A13 in Richtung Dresden seit Mittwochabend zu Einschränkungen.

Die A13 in Richtung Dresden musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 22.30 Uhr war der Fahrer (47) eines Scania-Sattelzugs zwischen den Abfahrten Schönborn und Thiendorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerauscht.

Der Anhänger kippte derweil um und blockierte seither den rechten Fahrstreifen, wie Polizeisprecher Rocco Reichel gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Während der Laster-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, wurde der Verkehr zunächst an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um den verunfallten Laster bergen zu können, wurde die A13 gegen 4 Uhr dann voll gesperrt.

Nach rund drei Stunden soll die Vollsperrung "gleich" (Stand 7.15 Uhr) wieder aufgehoben werden, so Reichel.