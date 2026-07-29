Einfädel-Manöver scheitert! Langer Stau auf A13 nahe Dresden

Radeburg - Eine Baustelle ist am Mittwochvormittag einem Passat-Fahrer (65) auf der A13 zwischen Dresden und Berlin zum Verhängnis geworden. Es kam in Richtung Schönefelder Kreuz zu großen Behinderungen.

Ein Zusammenstoß zwischen Auto und Lkw behinderte am Mittwochvormittag den Verkehr auf der A13 bei Radeburg in Richtung Schönefelder Kreuz. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, stand in Höhe Radeburg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der 65-Jährige habe sich auf die rechte Spur einfädeln wollen. Dabei sei er kurz nach 10 Uhr mit einem Lkw kollidiert.

Sowohl der Fahrer (46) des Sattelzugs als auch der Passat-Fahrer hätten den Zusammenstoß unverletzt überstanden. Jedoch sei die verbliebene Spur blockiert gewesen.

"Da beide Fahrzeuge noch fahrbereit waren, wurde die Unfallaufnahme auf den Parkplatz einer Tankstelle verlagert", erklärte eine Polizei-Sprecherin.

Zunächst bildete sich jedoch ein langer Stau, der laut ADAC rund fünf Kilometer betrug.