Fußgänger stirbt auf A13: Lkw-Fahrerin (19) unter Schock

Dresden - Tödliches Unglück auf der A13 im sächsischen Landkreis Meißen! Zwischen Thiendorf und Schönborn ist in den frühen Morgenstunden ein Mann (46) von einem Lkw erfasst worden und auf der Stelle gestorben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann wurde von dem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Er verstarb noch an der Unfallstelle. © Roland Halkasch

Gegen 4.05 Uhr war eine Lkw-Fahrerin (19) mit ihrem Sattelzug in Richtung Berlin unterwegs, als es auf der Autobahn zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Fußgänger kam.

Der 46-Jährige war auf der Stelle tot: "Die Lkw-Fahrerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht", berichtet eine Dresdner Polizeisprecherin.

Warum sich der Mann auf der Fahrbahn befand, ist derzeit noch unklar.