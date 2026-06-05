Fußgänger stirbt auf A13: Lkw-Fahrerin (19) unter Schock
Dresden - Tödliches Unglück auf der A13 im sächsischen Landkreis Meißen! Zwischen Thiendorf und Schönborn ist in den frühen Morgenstunden ein Mann (46) von einem Lkw erfasst worden und auf der Stelle gestorben. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 4.05 Uhr war eine Lkw-Fahrerin (19) mit ihrem Sattelzug in Richtung Berlin unterwegs, als es auf der Autobahn zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Fußgänger kam.
Der 46-Jährige war auf der Stelle tot: "Die Lkw-Fahrerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht", berichtet eine Dresdner Polizeisprecherin.
Warum sich der Mann auf der Fahrbahn befand, ist derzeit noch unklar.
Nach Angaben der Polizei wird geprüft, ob der Mann möglicherweise von einem nahegelegenen Parkplatz zu seinem geparkten Lastwagen unterwegs war oder ob ein Suizid vorliegen könnte. Die Ermittlungen dauern an.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Die Autobahn war in Richtung Berlin gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch