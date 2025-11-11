Nichts geht mehr! Laster kippt um, A13 nahe Dresden voll gesperrt

Radeburg - Massive Behinderungen auf der A13 nahe Dresden ! Die Richtungsfahrbahn Berlin musste am Dienstagabend voll gesperrt werden.

Wegen eines Unfalls ist die A13 in Richtung Berlin auf Höhe Radeburg dicht. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Tieflader mit Baumaschine gegen 17.30 Uhr infolge eines Reifenschadens zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Thiendorf auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.

"Ein Kleinlaster fuhr zu weit rechts und blieb an der hinteren, linken Ecke des Anhängers hängen, woraufhin er auf die Seite kippte", so ein Polizei-Sprecher.

Das Fahrzeug sei quer zur Fahrbahn zum Liegen gekommen. "Der 29-jährige Insasse erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus." Der Fahrer (33) des Tiefladers habe den Unfall hingegen unverletzt überstanden.

Infolge der Blockade muss der Verkehr von der Autobahn abgeleitet werden. Die Bergungsarbeiten sollen noch bis Mitternacht andauern.