Nichts geht mehr! Laster kippt um, A13 nahe Dresden voll gesperrt

Massive Behinderungen auf der A13 nahe Dresden! Die Richtungsfahrbahn Berlin musste am Dienstagabend voll gesperrt werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Radeburg - Massive Behinderungen auf der A13 nahe Dresden! Die Richtungsfahrbahn Berlin musste am Dienstagabend voll gesperrt werden.

Wegen eines Unfalls ist die A13 in Richtung Berlin auf Höhe Radeburg dicht.
Wegen eines Unfalls ist die A13 in Richtung Berlin auf Höhe Radeburg dicht.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Tieflader mit Baumaschine gegen 17.30 Uhr infolge eines Reifenschadens zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Thiendorf auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen.

"Ein Kleinlaster fuhr zu weit rechts und blieb an der hinteren, linken Ecke des Anhängers hängen, woraufhin er auf die Seite kippte", so ein Polizei-Sprecher.

Das Fahrzeug sei quer zur Fahrbahn zum Liegen gekommen. "Der 29-jährige Insasse erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus." Der Fahrer (33) des Tiefladers habe den Unfall hingegen unverletzt überstanden.

Infolge der Blockade muss der Verkehr von der Autobahn abgeleitet werden. Die Bergungsarbeiten sollen noch bis Mitternacht andauern.

Ein Kleinlaster kippte um - übrig blieb ein Wrack.
Ein Kleinlaster kippte um - übrig blieb ein Wrack.  © Roland Halkasch
Die linke Kante dieses Anhängers wurde einem 29-jährigen Fahrer zum Verhängnis.
Die linke Kante dieses Anhängers wurde einem 29-jährigen Fahrer zum Verhängnis.  © Roland Halkasch

Es entstand ein mittlerer, fünfstelliger Sachschaden. "Der Kleinlaster liegt bei 30.000 Euro, der Anhänger bei 20.000 Euro, die beschädigte Leitplanke bei 500 Euro", so der Sprecher abschließend.

Erstmeldung vom 11. November, 19.27 Uhr. Letzte Aktualisierung am 11. November, 22.15 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch

