Schlimmer A13-Crash: Kia zerstört Tafel und überschlägt sich

Thiendorf - Vollsperrung auf der A13 : Am Sonntagmittag ging wegen eines verunfallten Autos und des damit verbundenen Rettungseinsatzes zeitweise nichts mehr in Richtung Dresden .

Ein Kia Sportage verunglückte am Sonntagmittag auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, war der Fahrer (71) eines Kia Sportage zwischen den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf aus noch ungeklärter Ursache bei hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und nach rechts in den Straßengraben abgekommen.

Der Wagen sei dabei mit einem Leitpfosten sowie einer Entfernungstafel kollidiert und habe sich überschlagen.

"Alle drei Insassen - darunter auch die 42-jährige Beifahrerin sowie eine weitere 69-jährige Frau mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere liegen noch keine Details vor", so ein Polizei-Sprecher.

Ein Rettungshubschrauber sei vor Ort gewesen. Deswegen hätten beide Spuren rund eine Stunde lang nicht befahren werden können.