Schlimmer A13-Crash: Kia zerstört Tafel und überschlägt sich
Thiendorf - Vollsperrung auf der A13: Am Sonntagmittag ging wegen eines verunfallten Autos und des damit verbundenen Rettungseinsatzes zeitweise nichts mehr in Richtung Dresden.
Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, war der Fahrer (71) eines Kia Sportage zwischen den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf aus noch ungeklärter Ursache bei hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und nach rechts in den Straßengraben abgekommen.
Der Wagen sei dabei mit einem Leitpfosten sowie einer Entfernungstafel kollidiert und habe sich überschlagen.
"Alle drei Insassen - darunter auch die 42-jährige Beifahrerin sowie eine weitere 69-jährige Frau mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere liegen noch keine Details vor", so ein Polizei-Sprecher.
Ein Rettungshubschrauber sei vor Ort gewesen. Deswegen hätten beide Spuren rund eine Stunde lang nicht befahren werden können.
Später wurde der Verkehr dann an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)