Schlimmer A13-Crash: Kia zerstört Tafel und überschlägt sich

Vollsperrung auf der A13: Am Sonntag ging wegen eines verunfallten Autos und des damit verbundenen Rettungseinsatzes zeitweise nichts mehr in Richtung Dresden.

Von Maximilian Schiffhorst

Thiendorf - Vollsperrung auf der A13: Am Sonntagmittag ging wegen eines verunfallten Autos und des damit verbundenen Rettungseinsatzes zeitweise nichts mehr in Richtung Dresden.

Ein Kia Sportage verunglückte am Sonntagmittag auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf.
Ein Kia Sportage verunglückte am Sonntagmittag auf der A13 zwischen den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf.

Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, war der Fahrer (71) eines Kia Sportage zwischen den Anschlussstellen Schönborn und Thiendorf aus noch ungeklärter Ursache bei hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und nach rechts in den Straßengraben abgekommen.

Der Wagen sei dabei mit einem Leitpfosten sowie einer Entfernungstafel kollidiert und habe sich überschlagen.

"Alle drei Insassen - darunter auch die 42-jährige Beifahrerin sowie eine weitere 69-jährige Frau mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere liegen noch keine Details vor", so ein Polizei-Sprecher.

Ein Rettungshubschrauber sei vor Ort gewesen. Deswegen hätten beide Spuren rund eine Stunde lang nicht befahren werden können.

Eine Entfernungstafel ist zerstört worden und muss ersetzt werden.
Eine Entfernungstafel ist zerstört worden und muss ersetzt werden.
"Christoph 38" brachte eine verletzte Person nach Dresden ins Uniklinikum.
"Christoph 38" brachte eine verletzte Person nach Dresden ins Uniklinikum.

Später wurde der Verkehr dann an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

