Schlimmer Lastwagen-Unfall auf der A13: Strecke Richtung Dresden wieder offen

Auf der A13 zwischen Duben und Freiwalde ist die Autobahn nach einem schweren Lastwagen-Unfall in beide Richtungen seit dem Morgen voll gesperrt.

Von Hannes Rücker

Freiwalde - Auf der A13 zwischen Duben und Freiwalde ist die Autobahn nach einem schweren Lastwagen-Unfall in in Richtung Berlin weiterhin voll gesperrt.

Bei dem Unfall wurden vier Menschen verletzt, einer davon schwer.
© Norman Hoffmann / Blaulichtreport Lausitz

In Richtung Dresden ist die Fahrbahn hingegen wieder freigegeben, hieß es von der Polizei.

Ein 46-jähriger Fahrer sei bei dem Auffahrunfall in einer Baustelle schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Er wurde im Führerhaus eingeklemmt. Drei weitere Personen wurden zudem leicht verletzt. Von ihnen wurde ein 50-Jähriger ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall sind laut Polizei und Feuerwehr mehrere Lastwagen beteiligt gewesen.

Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Wie lange die Sperrung in Richtung Berlin noch besteht, war bislang nicht bekannt. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten der Lastwagen.

Erstmeldung vom 18. November, 12.47 Uhr, zuletzt aktualisiert um 16.54 Uhr.

Titelfoto: Norman Hoffmann / Blaulichtreport Lausitz

