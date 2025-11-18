Schlimmer Lastwagen-Unfall auf der A13: Autobahn seit Stunden gesperrt

Freiwalde - Auf der A13 zwischen Duben und Freiwalde ist die Autobahn nach einem schweren Lastwagen-Unfall in beiden Richtungen seit dem Morgen voll gesperrt.

Die Strecke ist seit Stunden voll gesperrt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Fahrer sei schwer verletzt worden, hieß es von der Feuerwehr. Er wurde im Führerhaus eingeklemmt. Drei weitere Personen wurden zudem leicht verletzt.

Bei dem Unfall sind laut der Feuerwehr drei Lastwagen beteiligt gewesen.

Auch zwei Rettungshubschrauber sind demnach im Einsatz.

Wie es zu dem Unfall kam, ist laut der Polizei bisher nicht bekannt.