Beim Überholen auf A14 geschnitten: Auto kracht nach Zusammenprall in Leitplanke

Leipzig - Ein missglücktes Überholmanöver hat am Mittwochvormittag für einen Unfall auf der A14 bei Leipzig gesorgt. Eine Person wurde dabei verletzt.

Der VW Passat wurde durch den Zusammenprall stark beschädigt. © NEWS5 / Fricke

Gegen 10 Uhr am Mittwochmorgen setzte der Fahrer eines Peugeot Boxer auf der A14 zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Mitte und Leipzig-Nord in Höhe des Parkplatzes Birkenwald zu einem Überholmanöver an.

"Ein VW Passat, der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, wurde von einem Transporter auf der linken Fahrspur überholt. Beim Wiedereinscheren auf der mittleren Fahrspur kam es zum Zusammenprall der Fahrzeuge", bestätigte Polizeisprecherin Sandra Freitag den Vorgang den ersten Erkenntnissen der Behörde nach.

Der VW Passat kam ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzleitplanke. Dessen Fahrer wurde verletzt und musste in ein nahes Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl an den Fahrzeugen als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden.