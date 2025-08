Unfall-Chaos auf Sachsens Autobahnen nimmt kein Ende: Langer Stau nach Crash auf A14

Döbeln - Das Stau-Chaos am Freitag auf Sachsens Autobahnen geht weiter! Nachdem es am Morgen auf der A4 bei Hainichen und einige Stunden später bei Glauchau gekracht hatte, kam es am Vormittag auch auf der A14 in der Nähe von Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) zu zwei weiteren Autobahn-Unfällen.