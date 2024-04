Einsatz auf der A14! Polizei muss Fahrbahn freiräumen

Grimma - Immer wieder hört man im Radio-Verkehrsfunk von Gegenständen auf der Autobahn, die da eigentlich nicht hingehören. So auch am heutigen Dienstag auf der A14 auf Höhe Grimma.

Ein Lkw auf der A14 in Richtung Leipzig hatte ein Rad verloren, welches mitten in der Ausfahrt liegen geblieben war. Ein Zusammenstoß mit Fahrzeugen hätte hier zu schweren Unfällen führen können.

Sollte man in solchen Fällen selbst anhalten und das Objekt wegräumen? Auf keinen Fall! Man bringt sich und den nachfolgenden Verkehr in Gefahr. Stattdessen sollte also die Polizei informiert werden - wenn möglich mit genauer Kilometerangabe, welche man an der rechten Fahrbahnseite finden kann.