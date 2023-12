Schwere Crashs an Weihnachten: Audi und Mercedes überschlagen sich – 3 Verletzte

Grimma - Heftiger Unfall am 1. Weihnachtsfeiertag auf der A14 : Der Fahrer eines Mercedes hat im Landkreis Leipzig die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren – er und sein Beifahrer wurden verletzt.

Sowohl der 26-Jährige als auch sein Beifahrer (23) erlitten Verletzungen und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr in Fahrtrichtung Magdeburg zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma.

Das Auto der Frau (31) krachte in die Baumgruppe und blieb auf dem Dach liegen. © Medienportal Grimma

Bereits am späten Heiligabend hatte es wenige Kilometer entfernt nahe der A14 einen schweren Unfall gegeben: Laut einer Polizeisprecherin ist gegen 23.35 Uhr auf der K8363 zwischen Klinga und Naunhof eine 31-Jährige mit ihrem Audi verunglückt.

In einer Linkskurve kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. "In der weiteren Folge stieß sie im Straßengraben gegen ein Betonrohr, hob ab und flog mit dem Pkw mehrere Meter in ein Waldgebiet hinein", hieß es weiter. Zwei Bäume seien dadurch gefällt worden.

Die Frau wurde verletzt und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Offenbar war sie nicht nüchtern – ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt auch hier nun die Polizei.