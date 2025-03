Kleinbus kracht in Leitplanke: Auffahrt zur A14 gesperrt

Leisnig - Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der A14 bei Leisnig (Mittelsachsen).

Die Autobahnauffahrt war für mehrere Stunden gesperrt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Wie Reporter vor Ort berichteten, war ein Kleinbus-Fahrer gegen 16 Uhr auf der A14 in Richtung Leipzig unterwegs.

In einer langgezogenen Kurve in Höhe der Abfahrt Leisnig verlor der Nissan-Fahrer die Kontrolle über den Kleinbus. Das Fahrzeug geriet über den Grünstreifen auf die Auffahrspur zur Autobahn und kam schließlich an der Leitplanke zum Stehen.

In dem häufig für Schülertransporte genutzten Kleinbus saß zum Glück nur der Fahrer. Dieser wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge könnten gesundheitliche Probleme des Fahrers zum Unfall geführt haben.

Der Kleinbus ist stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Informationen zur entstandenen Schadenshöhe liegen nicht vor.