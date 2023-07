Längere Sperrung auf A14: Autofahrerin von mutigem Mann gerettet

Magdeburg - Am heutigen Samstagnachmittag kam es zu einem Brand eines Autos auf dem Standstreifen der A14 in Fahrtrichtung Dresden .

Das Auto der 57-jährigen Fahrerin ist vollkommen ausgebrannt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Die 57-jährige Mercedes-Fahrerin hörte plötzlich einen lauten Knall. Daraufhin flogen auf einmal Fahrzeugteile durch die Luft und starker Rauch kam auf, berichtet die Polizei Magdeburg.

Ein aufmerksamer Autofahrer (47) nahm die Situation wahr und reagierte sofort. Der mutige Mann bremste die Autofahrerin aus und hielt mit der 57-Jährigen auf dem Standstreifen an.

Er forderte sie auf, sofort aus dem Fahrzeug auszusteigen, womit der 47-Jährige das Schlimmste wohl verhindern konnte. Denn das Auto der Frau stand innerhalb weniger Minuten in Vollbrand.

Aufgrund der umherfliegenden brennenden Fahrzeugteile geriet auch die angrenzende Böschung in Brand. Dadurch gab es große Schäden an einer circa 900 Quadratmeter umfassenden Grünfläche und an Teilen der Fahrbahn.

Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr und die anhaltende Rauchentwicklung wurde die Fahrtrichtung Dresden für etwa zwei Stunden gesperrt.