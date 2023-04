Motorrad kracht auf A14 in Auto, Fahrer stirbt sofort

Magdeburg - Auf der A14 bei Magdeburg ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Während der Unfallaufnahme musste die A14 vorübergehend gesperrt werden. © Polizeiinspektion Magdeburg

Nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg war der Mann am späten Nachmittag auf der A14 in Richtung Schwerin unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Magdeburg-Reform muss der Fahrer dann ein Auto übersehen haben, welches in selber Richtung unterwegs war.

Es kam zur Kollision und der Motorradfahrer stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Im Rahmen der Bergungsarbeiten musste die A14 mehrere Stunden gesperrt werden.