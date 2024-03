06.03.2024 10:16 527 Suff-Unfall auf A14: BMW-Fahrer kracht in Laster - hoher Schaden

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Da war der Führerschein weg! Ein Autofahrer krachte am Dienstagabend auf der A14 in einen Laster – er saß am Steuer, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Sowohl der BMW des alkoholisierten Mannes ... © EHL Media/Erik-Holm Langhof Laut Polizeisprecherin Therese Leverenz geschah der Unfall auf der Autobahn gegen 20.40 Uhr in Fahrtrichtung Dresden nahe der Anschlussstelle Leipzig-Nord. Demnach fuhr der polnische Fahrer (27) eines BMW in das Heck eines vor ihm fahrenden Kleinlasters. Verletzt wurde dabei zwar niemand, aber es entstand ein Schaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Unfall A14 Unfall mit filmreifer Wendung: Plötzlich verfolgt die Feuerwehr einen Alkoholfahrer! Der 27-Jährige stand während der Fahrt unter Alkohol, ein entsprechender Test ergab laut Polizei einen Wert von 1,38 Promille. Auch eine Blutentnahme wurde durchgeführt. ... als auch der Laster wurden nicht wenig beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof Die Beamten stellten die Fahrerlaubnis des Mannes sicher und ermitteln nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

