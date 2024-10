Nächster A14-Unfall in Sachsen: Ein Toter, zwei Schwerverletzte!

Schkeuditz - Tragischer Unfall am Dienstagnachmittag auf der A14 im Landkreis Nordsachsen: Ein Mensch ist ums Leben gekommen, zwei weitere Beteiligte sind schwer verletzt worden.

"Ein Fahrzeugführer verstarb leider aufgrund seiner schweren Verletzungen am Unfallort", so die Polizei . Eine 61-Jährige und eine 56-Jährige seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Daraufhin sei der Ford Transit gegen einen Renault auf dem Mittelstreifen gekracht, der wiederum mit einem BMW zusammengestoßen sei. "Zudem war noch ein viertes Fahrzeug - ein Dacia - in den Unfall involviert. Die konkrete Beteiligung ist aber aktuell noch nicht abschließend geklärt", hieß es weiter.

Am späten Abend teilte die Leipziger Polizei ergänzend mit, dass der Fahrer eines Ford Transits auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Warum, sei noch unklar.

Wie Polizeisprecherin Berit Wünscher am frühen Abend auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten gegen 16.20 Uhr zur Autobahn zwischen Schkeuditz und dem Schkeuditzer Kreuz auf Höhe des Ortsteils Freiroda gerufen.

Ein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Fahrbahn in Richtung Magdeburg habe voll gesperrt werden müssen.

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften seien auch ein Gutachter und ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz gekommen.

Zum Unfallhergang werde nun ermittelt und nach Zeugen gesucht. Habt Ihr etwas gesehen? Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Leipzig tagsüber unter der Telefonnummer 0341/2552850, sonst unter der Rufnummer 0341/2552910 entgegen.

Am Dienstag war es zu weiteren Einsätzen auf der A14 in Sachsen gekommen - so krachte es nahe Nossen (Landkreis Meißen), bei Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) blieb ein Lastwagen liegen.



Erstmeldung von 17.58 Uhr; aktualisiert um 21.27 Uhr