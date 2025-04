Vollsperrung nach Unfall auf A14 bei Leipzig: Mehrere Personen, darunter zwei Kinder verletzt

Grimma - Bei einem Unfall auf der A14 bei Leipzig verletzten sich am frühen Mittwochmorgen mehrere Personen. Die Autobahn musste für vier Stunden gesperrt werden.

Unter anderem die Feuerwehr war vor Ort. © Sören Müller

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Anfrage bestätigte, bekamen die Beamten kurz vor 6 Uhr die Meldung über den Crash.

Die Polizei ergänzte am Donnerstag, dass ein 51-jähriger Lkw-Fahrer auf der A14 in Fahrtrichtung Leipzig, zwischen der Anschlussstelle Grimma und Raststätte Muldental, verkehrsbedingt bremsen musste.

Der 41-jährige Fahrer eines Transporters bemerkte dies zu spät und knallte auf den Lkw.

Sowohl der Unfallverursacher, als auch seine beiden Kinder, ein fünfjähriger Sohn und eine achtjährige Tochter, verletzten sich dabei leicht und mussten ambulant medizinisch untersucht werden.

"An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro", so Polizeisprecherin Josephin Sader.