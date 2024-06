A17 in Dresden gesperrt: Was ist da los?

Dresden - Am heutigen Dienstagmorgen musste die A17 in Dresden nach einem Unfall gesperrt werden. Es staute sich zeitweise auf mehrere Kilometer.

Auf der A17 kam es am Dienstagmorgen nach einem Unfall zu Stau. (Symbolbild) © dpa/Federico Gambarini

Ein Lastwagen und ein Auto sind beim Spurwechsel miteinander zusammengestoßen, teilte die Polizei auf Anfrage von TAG24 mit.

Offenbar gibt es keine Verletzten bei dem Crash, der sich gegen 6.20 Uhr auf der Höhe des Stadtteils Prohlis ereignet hat.

Allerdings riss wohl der Tank eines Fahrzeugs auf. Jetzt läuft Diesel auf die Autobahn. In der Folge musste die A17 in Fahrtrichtung Dresden in dem Abschnitt gesperrt werden.

Durch den unfallbedingten Stau beträgt der Zeitverlust auf dem Weg in die sächsische Landeshauptstadt etwa 25 Minuten.

Um den Stau etwas abzukürzen, empfiehlt die Polizei Autofahrern die Abfahrt in Heidenau zu nehmen und dann die Weiterfahrt über die Dohnaer Straße/S172 nach Dresden. Wer wieder auf die A17 will, biegt dann am besten auf die Tschirnhausstraße ab und fährt an der Anschlussstelle Dresden-Prohlis wieder auf.