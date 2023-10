23.10.2023 06:12 18.132 Heftiger Autobahn-Unfall in Sachsen: Brummi-Fahrer übersieht Stauende - 16 Verletzte!

Zu einem heftigen Unfall auf der A17 kam es am Sonntagabend zwischen zehn Fahrzeugen. Noch am heutigen Montagmorgen ist die Autobahn in Sachsen gesperrt.

Von Max Patzig

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Zu einem heftigen Unfall auf der A17 mit mehr als einem Dutzend Verletzten kam es am Sonntagabend. Noch am heutigen Montagmorgen ist die Autobahn in Sachsen gesperrt. Ein Lasterfahrer übersah offenbar einen Stau und krachte mit hohem Tempo hinein. © Egbert Kamprath Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 erklärte, waren zehn Fahrzeuge in den Crash kurz vor der deutsch-tschechischen Grenze verwickelt. Gegen 20.40 Uhr erfolgte die Alarmierung. Bei der Massenkarambolage in Fahrtrichtung Dresden verletzten sich insgesamt 16 Personen. Die Feuerwehr sprach vor Ort von zwei Schwerverletzten, alle anderen seien leicht verletzt worden. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst, Notärzten und Polizei rückte an. Auch ein Hubschrauber der Deutschen Luftrettung war im Einsatz. Unfall A17 BMW will liegen gebliebenen Opel umfahren: Hintermann verursacht Unfall Da auch am Montagmorgen noch immer Bergungsarbeiten laufen, blieben vorerst beide Fahrtrichtungen der A17 gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehr als 100 Rettungskräfte. © Marko Förster Manche Autos waren kaum mehr zu erkennen. © xcitepress/Finn Becker Der Unfall-Brummi wurde stark beschädigt. © xcitepress/Finn Becker Ein Rettungshubschrauber kam mehrfach zum Einsatz. © xcitepress/Finn Becker Unfall auf der A17: Lkw-Fahrer hat offenbar Stauende übersehen Ersten Informationen zufolge übersah der Fahrer eines Lastkraftwagens ein Stauende. Er rauschte mit hoher Geschwindigkeit hinein und schob mehrere Autos und einen Transporter ineinander. Die Kollision war so heftig, dass manche Fahrzeuge kaum mehr zu erkennen waren. Die Kameraden der Feuerwehren versorgten nicht nur die durch den Unfall Verletzten, sondern auch Autofahrer, die sich im neu gebildeten Stau befanden. Der Schaden, der beim Unfall auf der A17 entstand, ist enorm. © xcitepress/Finn Becker Zeitweise sollen sich mehr als 100 Rettungskräfte im Einsatz befunden haben.

Titelfoto: Egbert Kamprath