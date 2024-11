Kleinbus überschlägt sich auf A17: Fahrer bei Crash verletzt

Der Fahrer (40) wurde durch den Crash leicht verletzt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein 40-Jähriger mit seinem VW-Kleintransporter am gestrigen Sonntag auf der A17 in Richtung Prag unterwegs, als er gegen 18.30 Uhr am Autobahndreieck Dresden-West die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Der VW kam dabei von der Straße ab, überfuhr eine Leitplanke, überschlug sich und blieb schließlich wieder auf der Fahrbahn liegen.

Der 40-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zudem wurde er positiv auf Kokain getestet, weswegen er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Kleintransporter entstand ein Totalschaden. Doch nicht nur der VW wurde durch den Unfall mit Alleinbeteiligung beschädigt.