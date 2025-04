Er wollte nur etwas essen: Seeadler kollidiert mit Auto

Güstrow - Ungewöhnlicher Unfall am Karfreitag! In den frühen Morgenstunden ist auf der A19 im Landkreise Rostock ein Seeadler mit einem Auto kollidiert.

Demnach habe der Seeadler an einem auf der Fahrbahn liegenden toten Waschbären gefressen, also er durch ein heranfahrendes Auto aufgeschreckt wurde und gegen dessen linken Außenspiegel krachte.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Linstow mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 6.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See.

Am Auto entstand nur ein geringer Schaden am Spiegelglas, so die Polizei weiter. Der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen.