Flixbus kippt auf A19 um: 31 Verletzte, Fahrgast zwei Stunden eingeklemmt

Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) - In der Nacht zu Freitag ist auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern ein Flixbus verunglückt.

Der Flixbus ist seitlich auf einem Feld an der Autobahn 19 liegen geblieben. © Stefan Tretropp

Bei dem Unfall im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind nach derzeitigen Erkenntnissen 25 Menschen leicht und sechs schwer verletzt worden, wie die Polizei am Freitagnachmittag abschließend mitteilte.

Ein Reisender soll demnach zwei Stunden in dem Fahrzeug eingeklemmt gewesen sein, bevor er von der Feuerwehr befreit werden konnte. Anschließend musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Berlin geflogen werden.

Zu seinem derzeitigen Gesundheitszustand konnte die Polizei keine Angaben machen. Die übrigen Verletzten wurden in acht umliegende Klinken in Neubrandenburg, Neustrelitz, Kyritz, Waren, Pritzwalk und Plau am See gebracht. Die Busfahrer sollen nach ersten Informationen unverletzt geblieben sein.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam der Reisebus gegen 2.40 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Röbel aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte anschließend auf die Seite.

Der Linienbus, der nach Berlin unterwegs gewesen ist, fuhr in Kopenhagen los und hatte Wien als Ziel. An Bord waren demnach 54 Fahrgäste aus verschiedenen Ländern - es soll sich um insgesamt 23 verschiedene Nationalitäten handeln - sowie zwei Fahrer.