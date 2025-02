Auto brennt lichterloh: Vollsperrung auf der A2 bei Magdeburg!

Magdeburg - Auf der A2 bei Magdeburg ist es am Mittwochnachmittag zeitweise zu einer Vollsperrung gekommen.

Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Auto war nach Angaben der Feuerwehr Magdeburg auf der Strecke in Fahrtrichtung Berlin in Höhe der Abfahrt Magdeburg Rothensee in Vollbrand geraten.

Der Fahrer konnte sich glücklicherweise rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.

Für die Löscharbeiten musste die A2 Richtung Berlin zeitweise voll gesperrt werden.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr entstand an dem Auto ein Totalschaden.