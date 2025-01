29.01.2025 07:57 1.530 Brennender Lastwagen auf A2: Fahrbahn weiterhin gesperrt!

Auf der Autobahn 2 war am Dienstag ein Sattelzug in Brand geraten. Die Fahrbahn ist auch am Mittwoch noch gesperrt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - Auf der A2 bei Braunschweig (Niedersachsen) war am Dienstagnachmittag ein Lastwagen in Brand geraten. Die Fahrbahn ist teilweise noch immer gesperrt. Ein Lastwagen ist auf der A2 in Brand geraten. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa Auf der Autobahn 2 zwischen der Raststätte Zweidorfer Holz Nord und Peine-Ost war ein Sattelzug in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei Braunschweig wurde niemand verletzt. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn Richtung Hannover zeitweise voll gesperrt. Derzeit finden die Bergungsarbeiten statt. Der Verkehr staut sich auch noch am Mittwochmorgen. Die Fahrbahn selbst sowie eine Lärmschutzwand müssen erst untersucht werden, bevor die Autobahn wieder freigegeben werden kann. Die Sperrung hält noch bis mindestens 10 Uhr an. Unfall A2 Transporter übersehen: Drei Menschen bei Unfall auf A2 verletzt Durch die Fahrbahnverengung kommt es zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und der Anschlussstelle Peine-Ost zu einem 6 Kilometer langen Rückstau. Autofahrer müssen mit einem Zeitverlust von etwa einer Viertelstunde rechnen. Auf der Strecke Richtung Braunschweig wurde zu Beginn der Löscharbeiten vor Sichtbehinderung durch Rauch gewarnt. Wie genau es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Erstmeldung vom 28. Januar, 17.23 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 29. Januar um 7.56 Uhr.

