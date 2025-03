Vollsperrung auf A2: Lastwagen brennt lichterloh

Ingersleben - Im Landkreis Börde ist es am Donnerstagvormittag zum Brand eines Lastwagens auf der A2 gekommen. Die Strecke musste voll gesperrt werden.

Der Lastwagen wurde bei dem Brand vollständig zerstört. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen etwa 9.30 Uhr soll der Sattelzug mitten in einer Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Alleringersleben in Fahrrichtung Berlin in Vollbrand geraten sein, hieß es von der Polizeiinspektion Magdeburg.

Grund für den Brand soll womöglich ein technischer Defekt gewesen sein.

Bevor das Fahrzeug vollständig in Flammen aufging, konnte sich der 26-jährige Fahrer glücklicherweise unverletzt in Sicherheit bringen.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste die A2 während der Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. Wenig später konnte die Richtungsfahrbahn Hannover wieder freigegeben werden.