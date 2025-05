Heftiger Unfall auf der A2: Audi-Fahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ziesar - Auf der A2 zwischen Ziesar und Wollin ( Landkreis Potsdam-Mittelmark ) ist in der Nacht zu Donnerstag ein 64-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Das Unfallauto war nur noch ein Wrack. © Thomas Peise

Ausgangspunkt des heftigen Crashs war laut Polizei ein geplatzter Reifen bei einem Audi, der dadurch gegen einen rechts fahrenden Lkw und die Mittelleitplanke prallte und dann auf dem Mittelstreifen zum Stehen kann.

Der Lastwagenfahrer (32) bremste nach dem Zusammenstoß und lenkte nach rechts auf den Standstreifen.

Der 64-Jährige, der mit seinem Audi dahinter fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte von hinten in den Lkw.

Dabei wurde er den Angaben nach so schwer verletzt, dass er per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Berlin geflogen werden musste. Der Lkw-Fahrer und der Fahrer des anderen Audi blieben unverletzt.