03.11.2023 08:54 Laster fängt während der Fahrt auf A2 Feuer: Zwei Spuren gesperrt

Auf der A2 bei Theeßen in Richtung Berlin kam es in der Nacht zu einem Lkw-Brand. Die Autobahn ist bis in den Mittag auf zwei Spuren gesperrt.

Von Robert Lilge

Theeßen - In der Nacht auf Freitag musste die A2 in Höhe Theeßen (Landkreis Jerichower Land) wegen eines brennenden Lastwagens gesperrt werden. Der Lkw-Fahrer (28) konnte auf den Standstreifen fahren und seine Zugmaschine vom Auflieger trennen. © Polizeiinspektion Magdeburg Das Feuer sei gegen 2.40 Uhr zwischen dem Parkplatz Ihlegrund und der Anschlussstellen Theeßen ausgebrochen, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Der 28 Jahre alte Lkw-Fahrer war in Richtung Berlin unterwegs, als er Rauch von seinem Auflieger aufsteigen sah. Sofort lenkte er den Laster auf den Standstreifen und konnte unversehrt den brennenden Anhänger von seiner Zugmaschine lösen. Ersten Erkenntnissen zufolge löste ein Reifenschaden den Brand aus. Am Auflieger, der mit Kunststoffteilen beladen war, entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Aufgrund der Löscharbeiten dauerte die vollständige Sperrung der Autobahn etwa zwei Stunden. Wegen anhaltenden Bergungsarbeiten wird es bis etwa 11 Uhr noch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bis dahin sind an der Brandstelle der rechte und mittlere Fahrstreifen in Richtung Berlin gesperrt.

Titelfoto: Polizeiinspektion Magdeburg