Nach Unfall mit Schwertransport: Sperrung auf der A2!

Braunschweig - Nach einem Unfall mit einem Schwertransport in der Nacht von Donnerstag zu Freitag bleibt die A2 Richtung bei Berlin nahe Braunschweig ( Niedersachsen ) weiterhin gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Schwertransport entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Der Kleintransporter hielt zunächst auf dem Standstreifen, setzte seine Fahrt jedoch vor Feststellung der Identität fort.

Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei war der mit einem Windrad-Teil beladene Schwerguttransporter gemeinsam mit einem Begleitfahrzeug auf der A2 unterwegs, als zwei Lastwagen die Fahrzeuge in Höhe Braunschweig Ost rechtswidrig überholten.

Aufgrund von Bergungsarbeiten ist die A2 in Richtung Berlin an der Unfallstelle bis auf Weiteres voll gesperrt. Eine Ableitung erfolgt an der Abfahrt Braunschweig Ost.