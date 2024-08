Schwerer Unfall auf der A2: Lkw kracht von hinten in Wagen!

Magdeburg/Irxleben - Ein schwerer Unfall mit einem Lkw auf dem Langsamfahrstreifen sorgte am heutigen Dienstagmittag für eine Sperrung auf der A2 von Magdeburg in Richtung Braunschweig ( Niedersachsen ).

Für die Ankunft von Rettungswagen und Bergungsarbeiten wurden zwei der drei Fahrtstreifen teilweise gesperrt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Gegen 11.30 Uhr hielt ein Schilderwagen der Autobahnmeisterei Börde auf dem rechten Fahrstreifen zwischen dem Kreuz Magdeburg und Irxleben (Sachsen-Anhalt), um Mäharbeiten abzusichern.

Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg in einer Pressemeldung mit.

Ein 33-jähriger, tschechischer Lkw-Fahrer übersah das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen und krachte von hinten in den Schilderwagen.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, doch der 54-jährige Fahrer der Autobahnmeisterei erlitt beim Aufprall schwere Wunden.

Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt an die Unfallstelle. Später wurde der Schilderwagenfahrer per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und wurden abgeschleppt.