Verunfallter Lkw sorgt für Chaos: A2 bei Magdeburg vollständig gesperrt

Magdeburg - Seit Montagmorgen ist die A2 in Höhe Magdeburg vollständig gesperrt.

Die A2 ist aufgrund eines Lkw-Unfalls am Montagmorgen vollständig gesperrt worden. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Grund dafür ist ein verunfallter Lastwagen, teilte die Polizei mit. Dieser kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Hannover ab und krachte gegen eine Leitplanke, hieß es.

Dabei seien die Tanks beschädigt worden, sodass Literweise Diesel auf die Straße gelangt war.

Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.

Wegen der aufwändigen Reinigungsarbeiten musste die A2 zwischen Lostau und Magdeburg-Rothensee vollständig gesperrt werden.

Zahlreiche Autofahrer versuchen derzeit mit einer Umleitung über die B1 durch Magdeburg die Sperrung zu umfahren.

Dadurch ist die Bundesstraße vollkommen überlastet. Lkw- und Autofahrer müssen mit zusätzlichen 1,5 Stunden Fahrzeit rechnen.