Verunfallter Lkw sorgt für Chaos: A2 bei Magdeburg vollständig gesperrt

Auf der A2 bei Magdeburg ist am Montag ein Lkw verunfallt. Wegen aufwändigen Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Hannover vollständig gesperrt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Seit Montagmorgen ist die A2 in Höhe Magdeburg vollständig gesperrt.

Die A2 ist aufgrund eines Lkw-Unfalls am Montagmorgen vollständig gesperrt worden. (Symbolbild)
Die A2 ist aufgrund eines Lkw-Unfalls am Montagmorgen vollständig gesperrt worden. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Grund dafür ist ein verunfallter Lastwagen, teilte die Polizei mit. Dieser kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn in Richtung Hannover ab und krachte gegen eine Leitplanke, hieß es.

Dabei seien die Tanks beschädigt worden, sodass Literweise Diesel auf die Straße gelangt war.

Verletzte habe es glücklicherweise nicht gegeben.

Unfall A2: 18-Jähriger stirbt bei Horror-Crash auf A2: Weiterer Mensch nach Folgeunfall in Lebensgefahr
Unfall A2 18-Jähriger stirbt bei Horror-Crash auf A2: Weiterer Mensch nach Folgeunfall in Lebensgefahr

Wegen der aufwändigen Reinigungsarbeiten musste die A2 zwischen Lostau und Magdeburg-Rothensee vollständig gesperrt werden.

Zahlreiche Autofahrer versuchen derzeit mit einer Umleitung über die B1 durch Magdeburg die Sperrung zu umfahren.

Dadurch ist die Bundesstraße vollkommen überlastet. Lkw- und Autofahrer müssen mit zusätzlichen 1,5 Stunden Fahrzeit rechnen.

Wie lange die Reinigungsarbeiten und damit die Vollsperrung noch andauern, könne bisher nicht gesagt werden. Die Unfallstelle sei allerdings bereits geräumt.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

Mehr zum Thema Unfall A2: